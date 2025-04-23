ANDORRA LA VELLA
Les obres de FEDA canvien la circulació a l’Olivera
Els treballs també obliguen a modificar el recorregut dels autobusos
El comú d’Andorra la Vella informa que, a partir d’avui, es modificarà la circulació per la rotonda de l’Olivera, a la zona de Prada Ramon, a conseqüència de les obres de FEDA Ecoterm al carrer de la Unió.
Els treballs, que van començar ahir, obliguen a desviar el servei de bus a través del carrer Maria Pla i a anul·lar el punt rodó situat davant l’Hotel Plaza. Els treballs formen part del projecte d’unificació de les dues xarxes urbanes de calor i fred de FEDA amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica i ampliar la capacitat de distribució d’energia tèrmica sostenible.
Com a mesura temporal, els vehicles que circulin per la zona hauran de girar obligatòriament a l’esquerra o a la dreta en arribar a la rotonda de l’Olivera. Aquesta modificació també implica canvis en el recorregut dels autobusos, que adaptaran les seves rutes per garantir la continuïtat del servei. El comú demana als usuaris de la via que segueixin amb atenció la nova senyalització i agraeix la col·laboració ciutadana durant aquest període d’afectació.
La previsió de FEDA Ecoterm és que les obres al carrer de la Unió s’allargaran fins al final del mes de juny. Del maig al setembre, també es faran treballs del Prat de la Creu al pont de París. Des d’aleshores fins al desembre s’intervindrà en dos trams més, del carrer Esteve Albert a la Dama de Gel.