ORDINO
Una fira sobre el vermut per dinamitzar la Cortinada
El comú d’Ordino organitzarà una fira sobre el vermut per dinamitzar els pobles de la part alta. El cap de setmana del 17 i 18 de maig a la Cortinada, hi haurà fins a 12 expositors, tant del país com de Catalunya, que vendran i oferiran tasts d’aquesta beguda, però també es podrà trobar ratafia i altres licors produïts amb herbes del Pirineu. A banda, d’això, l’esdeveniment comptarà amb altres activitats, com per exemple tallers infantils o visites culturals amb la voluntat de visibilitzar altres pobles de la parròquia. En total hi haurà dotze expositors que oferiran degustacions de vermut. Entre aquests, hi haurà algunes marques de gran renom com Martini, Espinaler i Bandarra. També hi haurà empreses andorranes, com Naturalis, Brevatges Raimon, Ratassia la Carmeta i Bomar.