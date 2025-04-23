Sant Jordi

La festa de la gent gran clou una diada de llibres i roses a Encamp

La celebració ha aplegat un centenar de padrins 

La festa de la gent gran d'Encamp.

La festa de la gent gran, amb un centenar de padrins, i el taller infantil 'La llegenda de Sant Jordi de veritat' han clos una diada de llibres i roses a Encamp. La celebració dels padrins ha comptat amb el tradicional berenar de germanor i amb el posterior ball, així com la participació dels cònsols i consellers comunals, que han repartit roses i punts de llibre als assistents. 

Les biblioteques comunals d'Encamp i el Pas han obsequiat amb un llibre d'ocasió als usuaris que han visitat les instal·lacions i als ciutadans que s'han inscrit al servei de biblioteques.

