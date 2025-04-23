Sant Julià de Lòria
Cortesao assenyala que el sant Jordi lauredià és "especial" pel caire social
La plaça Laurèdia s'ha tornat a vestir de roses, dracs i llibres amb visitants de totes les edats
Tretze parades (quatre de roses, tres de llibres i sis de productes artesanals i manualitats) i un sant Jordi que es caracteritza per la societat laurediana són els trets més destacats de la diada a Sant Julià de Lòria, on la plaça Laurèdia s'ha tornat a vestir de roses, dracs i llibres amb visitants de totes les edats. De fet, aquest és un dels trets que ha destacat la cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Sofia Cortesao, que ha assenyalat la diferència entre la parròquia i altres fires més centrals. "El que ens caracteritza és la comunitat, les associacions i és un reflex de què som a Sant Julià, que som gent que fem poble i intentem ajudar a la resta" ha expressat, mencionat que les parades són la imatge d'aquest fet. Una visió que concorda amb l'activitat que es produirà durant la tarda, on tothom podrà col·laborar en un mural de sant Jordi que s'acabarà penjant al vestíbul del Centre Cultural Lauredià.
Durant el sant Jordi, és tradició regalar un llibre i una rosa, però cada vegada són més les alternatives a les flors naturals i, inclús, a aquests regals per optar per manualitats. Així ho relata la creadora del negoci en línia Recreart by Party, Patrícia Brito, que ha optat enguany per desplaçar-se a la parròquia laurediana per manca de places a la capital. “Faig flors amb goma Eva, filferro o tela. És una mica més difícil que la gent es pari a les parròquies centrals, i aquí a Sant Julià de Lòria és més poble i la gent és més propera” ha explicat, declarant que sol trigar entre quinze minuts i una hora per fer-les, segons la grandària i el material. Una iniciativa que va sorgir per la pandèmia i per poder tenir flors a casa, ja que a Brito li agraden naturals, però no pot tenir-ne per l’al·lèrgia del seu marit. “El benefici és que et duren i pot arribar a ser una alternativa diferent” ha destacat.
També comencen a tenir molta sortida els llibres de segona mà o les manualitats amb tela com els dracs, els cavallers i les princeses, els tres protagonistes del conte de Sant Jordi i el drac. “Tinc una llibreria a casa i he decidit vendre els que no feia servir” ha esmentat la dependenta de Llibres per a Tothom Loli, afegint que solen tenir un preu popular entre els dos i els cinc euros. A més, també crea ninots que atreuen inclús els representants de les corporacions comunals, ja que, segons ha mencionat Cortesao en declaracions a la premsa, encara no ha comprat llibres ni roses, però ha optat per dracs de tela per als seus fills. El que és clar és que tant comerciants com visitants gaudeixen del sant Jordi lauredià.
Pel que fa a la signatura de llibres d'autors andorrans, uns quinze escriptors s'han aplegat de les 10.30 a les 12 hores per signar i compartir una estona amb els lectors. Les activitats a la parròquia continuaran aquest mateix dimecres a la tarda amb la creació del mural prèviament esmentat i un taller de manualitats per als més petits. A banda, també s’han programat les activitats de les ‘Bibliovacances’, que enguany es faran a la plaça Laurèdia en comptes de la biblioteca nacional.