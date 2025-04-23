CANILLO
El comú inverteix més d’1,3 milions en maquinària per retirar la neu
L’equipament permet garantir una resposta més eficient, segura i sostenible davant les inclemències hivernals
El comú de Canillo ha fet, en els darrers anys, una inversió “estratègica” per un import de més d’1,3 milions d’euros amb la finalitat de millorar i renovar el parc de maquinària per a serveis comunals, segons va recordar ahir la corporació en un comunicat. La inversió ha permès “garantir una resposta més eficient, segura i sostenible davant les inclemències hivernals” i “altres necessitats” derivades del manteniment de les infraestructures i espais públics de la parròquia.
“[El comú] es consolida com a referent en la gestió de les condicions meteorològiques”
Aquests diners s’han traduït, va detallar el comú, en l’adquisició de diversos vehicles de treball per a tasques especialitzades, entre els quals destaquen dos Unimog Mercedes –un de 180 cavalls de potència i, un altre, de 300–, tots dos equipats amb saladores de tres metres cúbics i pales llevaneu articulades. També cal sumar-hi un camió Iveco amb saladora d’un metre cúbic i pala frontal, tres vehicles tipus pick-up amb saladora de 0,5 metres cúbics i pala llevaneu, i un quad equipat igualment amb pala i sistema de salatge.
La maquinària permetrà al comú actuar amb més celeritat i eficàcia
Equipament
Pel que fa a la maquinària de treball més pesant, el comú disposa ara una retroexcavadora JCB de deu tones, una minipala de sis tones i quatre minicarregadores de dues tones i mitja. També s’han incorporat al parc de vehicles tres turbines manuals Honda, una turbina gran compatible amb els Unimog i dues turbines adaptables a les minicarregadores.
Les inversions modernitzenels serveis tècnics del comú
En definitiva, l’equipament adquirit en els últims anys permet al comú “actuar amb més celeritat i eficàcia, tant en episodis de nevades com en tasques ordinàries de manteniment viari”, va remarcar la corporació en el comunicat.
Per la seva part, el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, va remarcar que “amb aquesta aposta clara per la modernització dels serveis tècnics, el comú de Canillo reforça la seva capacitat operativa i es consolida com a referent en la gestió de les condicions meteorològiques adverses i el manteniment eficient de la via pública”.
Nevades
Canillo és una de les parròquies en què solen acumular-se gruixos de neu més significatius a l’hivern. L’altitud –el poble de Canillo està situat a més de 1.500 metres sobre el nivell del mar i, el nucli més alt, Soldeu, a uns 1.800– i l’exposició a les masses d’aire fred provinents del nord fan que sigui més susceptible a les precipitacions en forma de neu. En aquestes condicions climàtiques, és imprescindible que el comú també prioritzi les inversions en maquinària de retirada de neu.