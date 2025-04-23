Diada
Canillo celebra Sant Jordi amb bona afluència de públic
La fira s'ha dut a terme davant l'oficina de turisme
Canillo ha celebrat la diada de Sant Jordi amb paradetes de llibres i roses davant l'oficina de turisme. Des del matí, residents, turistes i representants comunals s'han apropat a la placeta a la recerca i compra del llibre i la rosa. La jornada ha registrat una bona afluència de públic, ha apuntat el comú. La consellera de Cultura i Tradicions, Cristel Torres, ha celebrat “la participació ciutadana en la tradició del llibre i la rosa a Canillo demostrant que és una festa cultural i social arrelada a la parròquia”.