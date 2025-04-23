La Massana
La biblioteca comunal Antoni Morell celebra Sant Jordi
Els més petits han pogut gaudir d'una sessió de conta contes 'La llegenda de Sant Jordi de veritat'
El comú de la Massana ha celebrat la diada de Sant Jordi amb diverses accions per fomentar la lectura. Els més petits han pogut gaudir d'una sessió de conta contes 'La llegenda de Sant Jordi de veritat', a la biblioteca comunal Antoni Morell. S'ha organitzat un sorteig d'un val de 100 euros en llibres entre les persones que utilitzin el servei de préstec i que contestin correctament a una pregunta literària llançada a Instagram. Les persones que han acudit a la Deixalleria de les Valls del Nord s'han pogut emportar un exemplar de la llibreria reutilitzada i una rosa feta a mà amb materials reciclats.