Cultura
Andorra la Vella celebra la diada de Sant Jordi amb una bona resposta al canvi d'ubicació de la fira
La corporació va apostar per celebrar-ho a la plaça de la Rotonda perquè és un espai ideal "per fer poble"
La capital del país s'ha omplert de roses, llibres, amor i de persones. Des de primera hora del matí que la plaça de la Rotonda ha vist un moviment constant de ciutadans per celebrar la diada de Sant Jordi. Adults i petits s'estan passejant per l'espai per comprar llibres i roses per després regalar-los als seus estimats. El canvi d'ubicació de la fira, anteriorment a la plaça del Poble, sembla que està experimentant una bona resposta per part dels ciutadans. També ho veuen d'aquesta manera el cap de Govern, Xavier Espot, com la cònsol menor d'Andorra la Vella, Olalla Losada, qui han afirmat que la plaça de la Rotonda és un bon lloc per celebrar-hi la festivitat.
"El que respirem mentre passegem és que la gent està contenta amb la ubicació, hem trobat que la gent se sent acollida dintre de la plaça de la rotonda i que no és un lloc desangelat crec que ningú ho voldria per un dia de Sant Jordi", ha afirmat Losada. La corporació va apostar per celebrar-ho aquí perquè és un espai ideal "per fer poble" i perquè podia "ser acollidor". Des de l'administració comunal consideren que la diada de Sant Jordi és un dia per fer comunitat, passejar i intercanviar opinions per això creuen que la plaça és una molt "bona ubicació", ha apuntat la cònsol. "Hi ha molt de moviment, la gent té ganes de fer Sant Jordi i l'ambient hi és", ha asseverat Losada.
Cap a mig matí una representació del comú d'Andorra la Vella i també del Govern i del Consell General s'ha passejat per la fira. La corporació ho ha aprofitat per intercanviar opinions amb els paradistes. En aquest sentit, els venedors de llibres i roses també han valorat positivament el nou emplaçament. "Ens han dit que no els ha desagradat la ubicació", ha relatat la cònsol, que ha afegit: "Semblava a priori una alternativa, però s'han sentit bé amb el canvi, per tant, per nosaltres és positiu que tothom estigui a gust amb la nova ubicació", ha mencionat Losada.
L'any vinent se celebrarà a la plaça del Poble
Enguany la jornada no s'ha pogut desenvolupar a la plaça del Poble com s'ha fet tradicionalment a causa de les obres de reforma. Tot i que aquest 2025 la plaça de la Rotonda està rebent una bona resposta per part de totes les parts implicades, el comú descarta repetir edició l'any que ve. "Tothom té moltes ganes de tenir la plaça del Poble i de poder fer tots els actes que tothom els té integrats en aquest espai, la fira de Sant Jordi és un d'aquests actes i, per tant, com a mínim ni que sigui un primer any per provar la nova plaça, Sant Jordi haurà d'anar a la plaça del Poble", ha declarat la cònsol. D'altra banda, Losada també ha comentat que les obres de la plaça del poble van avançant i els terminis s'estan complint. D'aquesta manera, semblaria ser que es podrà inaugurar per festa major, tal com contemplava inicialment la corporació.
Al seu torn el cap de Govern, Xavier Espot, també ha manifestat que la ubicació escollida aquest any per a la celebració de la fira és "prou idònia" i ha fet una valoració positiva de "la quantitat de ciutadans i ciutadanes que hi participen". El que sí que ha subratllat és el "bon moment que viu el món literari i el món editorial al nostre país", amb una vintena de llibres editats a Andorra o d'autors andorrans editats a fora, la qual cosa és "una prova de la bona salut que gaudeix el món literari i editorial al nostre país", ha emfatitzat.
En aquest sentit, el cap de l'executiu ha recordat que des de l'executiu es dona suport al sector destinant "més diners a la subvenció" de la participació en diferents fires literàries "molt braç a braç amb l'associació d'editors". "Nosaltres continuarem, des d'aquesta perspectiva, acompanyant el sector cultural i particularment el sector literari i editorial perquè es pugui internacionalitzar", ha defensat Espot. Qüestionat sobre si aquest suport pot anar a l'alça, ha manifestat que aquesta és una pregunta que podria respondre millor la titular de Cultura, però ha recordat que en total s'han destinat 100.000 euros aquest any per a participació en fires literàries, premis literaris i suport en general al sector i que si en un futur hi ha "projectes interessants" es pot "albirar un suport addicional". "El que sí que no ens plantegem de cap de les maneres és reduir aquesta aportació", ha conclòs.