Ordino
Sorteig per atorgar els catorze horts socials d'Ordino
Enguany hi havia 21 sol·licituds per fer-ne ús
La Casa Pairal d'Ordino ha acollit aquest matí el sorteig dels 14 horts socials de la parròquia. Aquesta vegada hi havia 21 sol·licituds per fer-ne ús, apunta el comú, tot informant que a banda d'aquestes 14 parcel·les, n'hi ha una altra que és més petita i que estarà ocupada per hortolans que fan permacultura i que també assessoraran la resta d'usuaris. Els horts socials d’Ordino és una iniciativa coordinada entre el Comú i Reig Fundació.