Encamp
Ramon Gonzàlez i David Astrié seran cap de Recursos Humans i d'Infraestructures, respectivament
El comú d'Encamp aprovarà el nomenament de dues noves direccions al pròxim consell
Ramon Gonzàlez serà el titular de Recursos Humans d'Encamp, i David Astrié d'Infraestructures i Manteniment, segons ha informat el comú encampadà. Durant la pròxima sessió de consell, previst per aquest dijous, la majoria aprovarà el nomenament de dues noves direccions, que se sumen a la del director de Finances, nomenat el consell passat.
Els canvis corresponen a "la voluntat d'assolir reptes que hi ha actualment sobre la taula i desenvolupar nous projectes en l'àmbit de recursos humans, on la directora actual continuarà formant part de l'equip comunal". La finalització de l'excedència de l'actual director d'Infraestructures i Manteniment "obliguen" el nomenament d'una nova direcció.