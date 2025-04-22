Activitats
La Massana celebra el Dia Mundial 'Starlight' amb un concurs de fotografia del cel nocturn
El primer premi consistirà en una experiència d'observació astronòmica per a dues persones
La Massana festeja el Dia Mundial Starlight, que se celebra cada 20 d'abril per promoure la protecció del cel nocturn i la lluita contra la contaminació lumínica, amb un concurs de fotografia del cel nocturn. Titulat "Els Estels de la Massana", la iniciativa està adreçada a persones majors de 18 anys. El comú informa que les fotografies hauran de ser originals, fetes dins del terme parroquial i presentades en format digital. Cada participant podrà enviar fins a tres imatges, acompanyades d’un títol, una breu descripció i la ubicació on han estat preses.
El jurat, format per professionals de la fotografia, experts en astroturisme i representants del comú, valorarà les obres. Posteriorment, les cinc fotografies més ben valorades es penjaran a l'instagram del portal de turisme de la Massana per tal que els usuaris votin la seva preferida. D'aquí sortiran les tres imatges guanyadores.
Una experiència d'observació astronòmica com a premi
El primer premi consistirà en una experiència d’observació astronòmica per a dues persones, guiada per un expert acreditat, amb degustació de productes locals, a més d'un pòster en edició limitada de "La Massana Territori Starlight". També rebrà el pòster el guanyador del segon premi. El tercer premi consistirà amb una cistella de merxandatge de la Massana, apunta el comú.