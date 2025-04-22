Ordino
Una fira sobre el vermut per dinamitzar la Cortinada
El cap de setmana del 17 i 18 de maig hi haurà fins a 12 expositors que vendran i oferiran tasts d'aquesta beguda
El comú d'Ordino organitzarà una fira sobre el vermut per dinamitzar els pobles de la part alta de la parròquia. El cap de setmana del 17 i 18 de maig a la Cortinada, hi haurà fins a 12 expositors, tant del país com de Catalunya, que vendran i oferiran tasts d'aquesta beguda, però també es podrà trobar ratafia i altres licors produïts amb herbes del Pirineu. A banda, d'això, l'esdeveniment comptarà amb altres activitats, com per exemple tallers infantils o visites culturals amb la voluntat de visibilitzar i revitalitzar altres pobles de la parròquia.
"Neix amb la voluntat de sumar, fer territori i dinamitzar la parròquia descentralitzant les propostes culturals", ha destacat la consellera de Cultura del comú d'Ordino, Mònica Armengol. La Fira del vermut d'alçada, com se l'ha batejat, serà la primera edició i la intenció és que tingui continuïtat perquè ha de servir per "revitalitzar els pobles de la vall i deslocalitzar l'activitat cultural i turística d'Ordino, oferint noves oportunitats per gaudir del territori", ha relatat Armengol.
Per aquest motiu, hi haurà activitats complementàries com visites culturals. En aquest sentit, hi ha programades dues visites guiades a la mina de Llorts o una de guiada a l'espai Cal Pal. Paral·lelament, també hi haurà activitats per la mainada, com per exemple tallers o un scape room a Sornàs amb passejada per la riberamunt dels anys 30. Alhora, s'han programat actuacions musicals els dos dies, a càrrec de Green Note, Dj. Helder o Urban Flowers. "Pretenem convertir aquest cap de setmana en un cap de setmana per a tota la família", ha descrit el responsable de Menja’t Andorra, Toni Coromines, l'empresa que s'encarregarà d'organitzar l'esdeveniment.
En total hi haurà dotze expositors que oferiran degustacions de vermut. Entre aquests, hi haurà algunes marques de gran renom com Martini, Espinaler i Bandarra. També hi haurà empreses andorranes, com seria el cas de Naturalis, Brevatges Raimon, Ratassia la Carmeta o Bomar, entre altres. A banda d'aquesta beguda, també es podran trobar altres productes relacionats amb el vermut, com ratafia, aiguardents i licors elaborats amb herbes. "La gent podrà degustar el producte 'in situ' perquè a més muntarem una petita àrea de pícnic perquè la gent pugui comprar les seves escopinyes, les seves patates fregides o el seu vermut i degustar-ho allà mateix", ha apuntat el responsable de Menja’t Andorra. Addicionalment, hi haurà una oferta gastronòmica variada perquè fins a quinze establiments de la zona "prepararan menús tancats amb un preu tancat", ha explicat Coromines. Al cap i a la fi, la jornada "vol ser una experiència gastronòmica", ha afirmat la consellera.
La majoria de les activitats seran gratuïtes, tret d'algunes que s'haurà de pagar un cost simbòlic de 2 euros per reservar plaça. Aquestes bàsicament són per les propostes destinades pels adults, com el tast de productes alcohòlics. També s'haurà de fer reserva en el cas de l'scape room. La gent s'haurà d'inscriure a través de la pàgina web del comú.
La proposta serveix per continuar posicionant la parròquia com a destí gastronòmic. En aquest sentit, la fira dona continuïtat a la Mostra gastronòmica d'Ordino, que ja fa més de trenta edicions que se celebra. Alhora, s'alinea amb les tradicions històriques de la localitat. "Sempre s'havia fet la pròpia producció aquí, tant els vins a casa amb barrica o es feien aiguardents", ha mencionat Armengol. "Les trementinaires en tot el Pirineu estaven, en segles passats, molt aposentades, i tot el que eren aquests pobles d'alta muntanya hi havia dones que es dedicaven a recopilar herbes perquè no hi havia medicaments i això servia com a ungüents o per infusions per curar un constipat i aquest esperit de treballar amb les herbes a tot el Pirineu, a Ordino també existia", ha assegurat Coromines.