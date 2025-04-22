ANDORRA LA VELLA
El comú substituirà la recollida porta a porta per contenidors
El model, fins ara en funcionament al Cedre, Terra Vella i Príncep Benlloch, “no ha estat operatiu”, sosté la corporació
El sistema de recollida de les deixalles porta a porta que Andorra la Vella va instaurar el mandat passat “no ha estat un sistema efectiu”. Així ho valora el conseller de Serveis Públics, Medi Ambient i Patrimoni Natural, Jordi Cabanes, que afegeix que el que es farà a les tres zones on aquest sistema estava operatiu (el Cedre, Terra Vella i Príncep Benlloch) és posar contenidors tancats per poder fer la recollida de les seccions de paper i cartró, envasos i vidre.
“[La recollida de deixalles porta a porta] No està funcionant, ens causa molts problemes”
“No està funcionant, ens causa molts problemes”, manifesta Cabanes, ja que sembla que no es feia una tria correcta de les deixalles i el fet que es deixés aquestes bosses a les portes de casa també comportava problemes de “brutícia” a les voravies. A més, cal tenir en compte, segons assenyala el conseller, que no tothom fa el que es pot considerar un “horari convencional” i, per tant, això afegia complicacions a aquest sistema, ja que hi ha persones que no podien deixar la brossa en l’horari establert. “Ens trobem bosses d’escombraries a totes les hores del dia al carrer i això també dona una mala imatge”, exemplifica el conseller de la capital.
El model porta a porta ha estat en funcionament un any i mig
Després d’un any i mig analitzant el funcionament d’aquest sistema, per tant, s’ha pres la decisió que en aquests tres punts s’instal·lin contenidors tancats que s’obren amb un sistema de clau o targeta de la qual disposa el ciutadà. I el que es farà és instal·lar-los en diferents punts que siguin accessibles, per facilitar al màxim la recollida, segons assenyala Cabanes, que posa l’exemple de Terra Vella, on s’ha pensat d’instal·lar tres punts: “Un a la part baixa del barri, un altre a la part mitjana i l’altre a la part alta.” De fet, és previst que aquesta instal·lació arrenqui ja aquest any amb aquesta zona per després fer el desplegament al Cedre i Príncep Benlloch. En aquest sentit, ja es compta amb la partida pressupostària per fer aquesta adquisició.
De manera paral·lela, des de la conselleria de Medi Ambient tenen previst fer una campanya “explicant els dies” en què els ciutadans hauran de dipositar les deixalles en els diferents contenidors, per exemple els dimarts, dimecres i divendres en el cas dels envasos. A més, i per fer front al problema dels horaris esmentat, “com a millora” s’incorporarà un contenidor per al residu sòlid urbà per facilitar que aquells que no puguin complir els horaris establerts tinguin “aquest punt de socors”, punts de contenidors distribuïts per diferents espais.
Els comuns es troben a hores d’ara immersos en la reflexió sobre com millorar la recollida precisament amb la vista posada a la nova concessió que s’ha de fer aquest any. El conseller subratlla que la concessió conjunta ja és un punt favorable pel que fa a la reducció de costos i afegeix que el fet que s’agrupin els punts de recollida amb aquest sistema de contenidors també ha de suposar una eficiència econòmica.