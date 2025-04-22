ENCAMP
El comú explicarà els ajuts per a l’habitatge a gent gran i joves
El comú d’Encamp té la intenció de començar a fer reunions després de Setmana Santa amb els joves i la gent gran per explicar-los el programa d’ajuts intergeneracional. “Tenim les borses, on ens estem trobant gent gran i jove, i ara tenim previstes diverses reunions després de Setmana Santa per trobar-nos amb el jovent de la parròquia per explicar-los com són aquests ajuts i què s’hi inclou”, va explicar ahir el cònsol menor, Xavier Fernàndez.
La corporació ha rebut moltes demandes d’informació sobre els ajuts per a l’habitatge. De moment s’ha atorgat un ajut a una persona. Aquest correspon al programa Respira, el qual preveu la prestació econòmica per a un ajut al lloguer, d’un màxim de sis mensualitats, per una situació sobrevinguda.