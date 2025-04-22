Equipament
Canillo inverteix 1,3 milions d'euros en maquinària
L'equipament permet el comú actuar amb més celeritat i eficàcia en episodis de nevades i tasques de manteniment
El comú de Canillo ha realitzat en els darrers anys una inversió de més d'1,3 milions d'euros destinada a la millora i renovació del parc de maquinària comunal. L'objectiu del comú és garantir una resposta més eficient, segura i sostenible davant les inclemències hivernals i altres necessitats de serveis públics de cura del territori.
La inversió s'ha traduït en l'adquisició de diversos vehicles especialitzats, entre els quals destaquen dos camions Unimog Mercedes, equipats amb saladores i pales llevaneu articulades. També s'hi suma un camió Iveco amb saladora i pala frontal i tres vehicles tipus pick-up amb saladora i pala llevaneu. Respecte a la maquinària de treball més pesant, el comú compta amb una retroexcavadora JCB de 10 tones una midi pala de 6 tones i quatre minicarregadores de 2,5 tones.
El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, afirma que "amb aquesta aposta, el comú reforça la seva capacitat operativa i es consolida com a referent en la gestió de les condicions climatològiques adverses i el manteniment eficient de la via pública".