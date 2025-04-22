Cultura
45 parades per la fira de Sant Jordi d'Andorra la Vella
La capital aposta pel talent literari local
Andorra la Vella es prepara per viure una nova edició de Sant Jordi i ho farà amb més de 45 parades a la fira de la diada de Sant Jordi, situada a la plaça de la Rotonda. Diverses institucions, escoles, entitats socioculturals i privats, estaran presents amb la clàssica venda de roses i llibres. Enguany la capital aposta pel talent literari local, amb l'increment de la presència d'autors autoeditats i noves editorials "que contribueix a renovar i enriquir l'oferta literària". A més, hi haurà un espai específic per a la signatura de llibres, entre les 12:330 i les 14 hores.