ESCALDES-ENGORDANY
La zona blava aporta prop de 15.000 euros en poc més de tres mesos
Les sancions per manca o caducitat del tiquet van superar les 3.400 durant l’any passat
Les sancions per incompliments a les zones blaves d’Escaldes-Engordany van suposar una recaptació de 37.081 euros durant l’any passat. El comú va imposar 2.733 multes per manca de tiquet, amb un import total de 32.850 euros, i 704 per tiquet caducat, que van representar 4.231 euros. Amb un total de 3.437 sancions, la xifra reflecteix un lleuger descens respecte a l’any anterior, tot i mantenir-se com una font rellevant d’ingressos per a la corporació comunal.
En paral·lel, les dades provisionals d’aquest any ja evidencien una activitat sancionadora notable. Fins al 16 d’abril, s’han registrat 1.056 sancions per no tenir tiquet, per valor de 12.693 euros, i 365 per tiquet caducat, que sumen 2.193 euros. En total, 1.421 multes amb una recaptació de 14.886,77 euros en poc més de tres mesos. Si es manté aquest ritme, Escaldes podria igualar les xifres del 2024 abans de l’estiu.
El 2024 es van imposar més de 3.400 multes d’estacionament
Aquestes dades arriben després d’un 2023 especialment actiu en aquest àmbit. Durant aquell any, es van imposar poc més de 3.000 sancions per manca de tiquet, que van generar 36.168 euros, i 705 per tiquet caducat, amb una recaptació de 4.237 euros. En total, el comú escaldenc va ingressar 40.405 euros per aquest concepte, amb 3.714 multes acumulades. El 2023, doncs, continua sent l’any amb més sancions i ingressos pel control de les zones blaves.
Les infraccions d’aparcament són font d’ingressos constant
Aquest comportament sancionador s’emmarca en un debat viu a escala nacional sobre el model d’estacionament regulat. Diverses parròquies han implementat modificacions: a Canillo es van apujar les tarifes de les fraccions horàries i es va eliminar l’hora gratuïta; a Ordino, es va decidir suprimir el cobrament de 13 a 15 hores, arran de queixes dels veïns; a Sant Julià de Lòria, s’han reconvertit diverses zones blaves en verdes, especialment en àrees residencials com Aixirivall i Nagol.
A més, La Massana ha decidit aplicar el pagament de les zones blaves també en diumenge per als vehicles estrangers, mentre que els residents continuen exempts. Finalment, a Andorra la Vella, el comú ha mantingut les tarifes actuals per al 2025 però ha anunciat un augment important de l’oferta amb més de 300 noves places, incloent-ne 45 per a caravanes, amb l’objectiu de facilitar l’estacionament.
Incompliments
El control i la gestió de l’espai públic vinculat a l’aparcament continua sent un element clau en la planificació urbana. A Escaldes-Engordany, les dades mostren que malgrat l’esforç informatiu i les mesures sancionadores, una part significativa dels usuaris encara incompleixen les normatives. Aquest fet reforça la necessitat d’una política d’estacionament que equilibri la rotació, l’equitat i la sostenibilitat econòmica de les zones regulades.
A Escaldes-Engordany, l’oferta d’aparcaments ha experimentat una expansió significativa en els darrers anys, amb la incorporació de diversos projectes destinats a millorar la mobilitat.