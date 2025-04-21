Diada
La plaça Coprínceps serà l'escenari de les activitats de Sant Jordi a Escaldes
El comú organitza tallers i signatures de llibres
Escaldes celebrarà la Diada de Sant Jordi a la plaça Coprínceps amb un seguit d'activitats culturals. A les 10 hores del matí s'inaugurarà la Fira de Sant Jordi amb espais dedicats a llibres, flors i artesania. Així, fins a les 14 hores es podrà participar en jocs de descoberta literària, informa el comú. Paral·lelament, també hi haurà tallers per a famílies i el lliurament de premis del 24è Taller concurs de punts de llibre Sant Jordi 2025 a les 12 hores. A la tarda, les activitats continuaran també a la plaça Coprínceps amb la signatura de llibres amb escriptors del país fins a les 18 hores, que donarà pas a un berenar per a tots els infants que s’acostin a la Fira.