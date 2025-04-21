ORDINO
La mina de Llorts tanca una Setmana Santa amb afluència de visitants
La mina de ferro de Llorts va tornar a obrir al públic durant la Setmana Santa, com ja és habitual des del 2019. L’equipament va estar operatiu el divendres, dissabte i diumenge, i el Comú d’Ordino va confirmar que, malgrat la meteorologia variable, es va mantenir una bona afluència de públic, tal com es va preveure.
El conseller de Turisme, Esports i Dinamització, Jordi Serracanta, va remarcar que “la mina de Llorts és un dels atractius destacats de la parròquia, només superat pel Mirador de Tristaina”. La mina es tornarà a obrir durant el mes de juny de manera puntual per a les escoles que ho sol·licitin entre setmana. Es tracta principalment d’escolars de fora d’Andorra -entre tres i quatre grups de vint persones- que fan excursions de final de curs i aprofiten la Ruta del Ferro per fer una activitat cultural a l’aire lliure. “Estem molt contents amb la resposta del públic, va afegir el conseller.