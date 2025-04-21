ORDINO
Les caramelles es mantenen tot i la falta de relleu generacional
La coral Casamanya celebra la Pasqua amb dotze persones, de les quals cap jove
Tot i el fred, la coral Casamanya va mantenir ahir la tradicional cantada de caramelles a Ordino. La formació musical va entonar quatre temes a la plaça major acompanyats per un piano. Entre les cançons populars es van cantar el Vals de caramelles, Primavera ordinenca, el Vals d’Arcalís i, finalment, l’himne andorrà. Els visitants es van aplegar al voltant de la plaça per gaudir d’aquesta manifestació cultural, que marca l’arribada de la Pasqua i celebra la bona nova de la resurrecció de Jesús, tot i que també té caràcter profà perquè també simbolitza l’arribada de la primavera.
La tradició continua ben viva a la parròquia, però preocupa el futur perquè no hi ha relleu generacional a la coral. “Passa a totes les corals, en porto tres i totes tenen el mateix patró, no ve gent jove. Vas parlant també amb corals de Catalunya i d’Espanya i es troben amb el mateix, pràcticament ja les corals són de gent jubilada”, va esmentar el director de la coral Casamanya. Un dels motius pel qual el jovent no participa en aquest tipus de formacions musicals és perquè als joves els “agrada cantar, ballar i moure’s amb un tipus de música més moderna”, va relatar Puig. En aquest sentit, el responsable de la coral va detallar que cada vegada al premi Canals de Barcelona estan rebent menys pianistes espanyols.
Una tradició sense joves
Actualment, la coral Casamanya està formada per dotze persones adultes, sense cap jove entre els seus membres, fet que posa de manifest la manca de relleu generacional. Tot i això, el grup continua interpretant caramelles populars i peces clàssiques, mantenint viu aquest costum arrelat a la cultura del país.
Un cop finalitzada l’actuació, el públic va tenir l’oportunitat de col·laborar econòmicament amb el grup mitjançant donacions voluntàries. Aquests donatius es van destinar a l’organització d’un dinar de germanor.