Pasqua
Ordino manté la tradició de les caramelles tot i la falta de relleu generacional
La coral Casamanya està formada per dotze persones, de les quals no hi ha cap jove
Tot i el fred, la coral Casamanya ha mantingut la tradicional cantada de caramelles a Ordino. La formació musical ha entonat quatre temes a la plaça major acompanyats per un piano. Entre les cançons populars s'ha cantat el 'Vals de caramelles', 'Primavera ordinenca, el 'Vals d'Arcalís' i finalment l'himne andorrà. Els visitants s’han aplegat al voltant de la plaça per gaudir d’aquesta manifestació cultural, que marca l’arribada de la Pasqua i celebra la bona nova de la resurrecció de Jesús, tot i que també té caràcter profà perquè també simbolitza l'arribada de la primavera.
La tradició continua ben viva a la parròquia, però preocupa el futur perquè no hi ha relleu generacional a la coral. "Passa a totes les corals, en porto tres i totes tenen el mateix patró, no ve gent jove. Vas parlant també amb corals de Catalunya i d'Espanya i es troben amb el mateix, pràcticament ja les corals són de gent jubilada", ha esmentat el director de la coral Casamanya. Un dels motius pel qual el jovent no participa en aquest tipus de formacions musicals és perquè els joves els hi "agrada cantar, ballar i moure's amb un tipus de música més moderna", ha relatat Puig. En aquest sentit, el responsable de la coral ha detallat que cada vegada en el premi Canals de Barcelona estan rebent menys participacions de pianistes espanyols.
Actualment, a la coral Casamanya està formada per dotze persones, de les quals no hi ha cap jove. A més, el conjunt de veu es dedica a cantar caramelles tradicionals i clàssiques.
Un cop ha finalitzat l'actuació el públic ha tingut l'oportunitat de fer donacions. Aquestes donacions serviran per fer un dinar de germanor.