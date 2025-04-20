CANILLO
Canillo accelerarà la contractació d’agents per cobrir les 24 hores
La parròquia vol passar de 10 a 20 efectius i condicionar unes dependències amb serveis per al personal del cos
Canillo vol duplicar el nombre d’agents de circulació amb la voluntat de garantir un servei operatiu les 24 hores del dia. Actualment, el cos està format per 10 efectius, però l’objectiu del comú és arribar a una vintena per donar resposta a les necessitats reals d’una parròquia amb gran afluència turística i una orografia complexa. En aquest sentit, el pròxim 4 de maig s’incorporarà un agent de primera, mentre que al llarg del mes s’hi sumaran 2 agents en formació. Paral·lelament, es publicarà en breu un edicte per cobrir 5 places més i ampliar així la cobertura horària i territorial del servei.
S’habilitaran noves instal·lacions per millorar l’atenció i la conciliació
Aquesta ampliació no només busca reforçar el servei sobre el terreny, sinó també millorar les condicions laborals del personal. El recent trasllat del Centre d’Atenció Primària ha deixat lliures unes instal·lacions que el comú ha decidit aprofitar per ubicar-hi les noves dependències de circulació. L’espai es condicionarà amb despatxos d’atenció al públic, sala de reunions, aula de formació, vestidors i, si l’espai ho permet, un petit gimnàs per als agents. L’equipament conviurà amb el servei mèdic de traumatologia de pistes, ja present a l’edifici, i les obres d’adequació començaran pròximament.
La corporació vol consolidar un model de servei modern i proper
Amb aquesta reorganització, el comú vol consolidar un model de servei modern i proper. L’objectiu és garantir una resposta immediata davant incidències de trànsit, reforçar la presència a peu de carrer, facilitar la mobilitat durant esdeveniments massius i actuar com a suport a la policia en tasques de seguretat. També es busca alleugerir la càrrega laboral actual, afavorir la conciliació i fer més atractiva la professió en un moment en què la captació de perfils qualificats és especialment difícil. El servei de circulació és clau per a la convivència i el bon funcionament de la parròquia. La seva presència constant reforça la percepció de seguretat, ordena els fluxos de vehicles i vianants i genera confiança entre els residents i els visitants, especialment en períodes d’alta ocupació o condicions meteorològiques adverses.
Una realitat que també afronten altres parròquies, com Ordino o Sant Julià, que han admès dificultats similars per trobar personal qualificat i estable en un context laboral cada vegada més competitiu.