Canillo
El Palau de Gel acull esportistes internacionals durant la Setmana Santa
La pista estarà operativa de sis del matí a onze de la nit
El Palau de Gel acollirà fins a tres seleccions nacionals d'hoquei gel durant la Setmana Santa, així com un stage internacional de patinatge adreçat a joves que entrenaran amb tècnics i esportistes d'arreu del món. Les seleccions d'Andorra, Portugal i Brasil s'entrenaran al Palau per preparar-se per la Development Cup que tindrà lloc del 22 al 26 d'abril al mateix recinte.
La pista estarà operativa de sis del matí a onze de la nit, apunta el comú de Canillo, tot esmentant que les activitats habituals es duran a terme amb normalitat.
"És un orgull per a nosaltres convertir-nos en punt de trobada d’esportistes d’alt nivell durant aquesta Setmana Santa. El Palau de Gel reafirma la seva vocació com a centre esportiu de referència internacional, sense deixar de banda el servei de qualitat per a tots els públics", ha destacat Sira Puig, directora del Palau de Gel.
Redacció