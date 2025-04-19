Activitats
Canillo organitza diverses activitats durant les vacances de Pasqua per a 95 joves
Els infants realitzaran tallers i sortides especials
Canillo organitza diverses activitats per als 95 infants i joves de la parròquia que s'han apuntat a l'esplai i al punt jove per Setmana Santa. Els joves realitzaran tallers de cistells, olimpíades o activitats intergeneracionals amb padrins al llarg de les vacances de Pasqua. Entre les activitats, destaquen un viatge de dos dies a l'Hospitalet de l'Infant amb navegació i entrada al parc d'atraccions de Port Aventura.
La consellera d’Infància, Joventut i Esports, Laura Riba afirma que "totes les activitats estan pensades per fomentar la convivència, la creativitat, el treball en equip, el respecte i el compromís amb l’entorn, sempre en un ambient segur i dinàmic" i afegeix que "el comú reafirma el seu compromís amb una educació en el lleure rica en valors, inclusiva i educativa".