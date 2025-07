Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La cònsol major ordinenca, Maria del Mar Coma, i el conseller de Turisme, Esports i Dinamització, Jordi Serracanta, van presentar ahir el quart procés participatiu d’Ordino, centrat enguany en la zona de Riberamunt, des d’Ordino fins al Serrat. Amb un pressupost de 50.000 euros, el projecte presenta com a principal novetat el fet que, enguany, també s’obrirà a empreses i entitats de la zona. “El que buscàvem era dinamitzar els pobles de Riberamunt i vam pensar que els comerços podien participar-hi. Creiem que també han de poder formar-ne part, no tan sols els ciutadans, sinó també les entitats i els comerços, que puguin aportar les seves idees”, va comentar Coma.

Coma va remarcar que l’objectiu és fomentar la participació i impulsar projectes alineats amb el model de parròquia sostenible, tenint en compte distintius com la Reserva de la Biosfera i el segell Best Tourism Village. “Busquem la complicitat dels veïns per decidir junts el destí d’una part del pressupost”, va explicar.

Serracanta va detallar que poden participar-hi residents majors de 16 anys i que les propostes han de centrar-se en turisme sostenible, economia i emprenedoria, cultura i tradicions, o qualitat de vida. El termini per presentar propostes estarà obert fins al 16 de maig. Les quatre millors seran valorades i el projecte guanyador s’executarà el 2025.