Publicat per Iker Mons Canillo

El comú de Canillo va aprovar ahir els comptes de l’exercici del 2024 amb un superàvit de 10,7 milions d’euros, 4,5 reals. El cònsol menor, Marc Casal, que va presidir la sessió de consell en absència del cònsol major, atribueix aquesta xifra positiva a l’aplicació de l’impost a les construccions, que ha doblat la liquidació, amb 2,9 milions d’euros en comptes dels 1,7 milions previstos. D’impostos directes s’han liquidat 3,3 milions d’euros, un augment del 78,3%, i de les taxes i els preus públics, uns 7,5 milions d’euros, amb una variació positiva del 30,4%. D’aquesta manera, el total dels ingressos és de 24,9 milions d’euros, més de 4,5 milions dels previstos, que s’han de sumar als sis milions d’euros de despeses pendents de pagar, per arribar al total de 10,7 milions. Un resultat que s’ha aconseguit adjudicant “la totalitat dels projectes proposats assegurant així la continuïtat dels serveis”.

“Hem adjudicat la totalitat dels projectes, assegurant així la continuïtat dels serveis”

Marc Casal, Cònsol menor de Canillo



“L’endeutament se situa en 5.580.011 euros, que equival a una ràtio del 25%, molt per sota del màxim establert, del 200%”, va detallar Joan Antoni Rodríguez Angrill, conseller de Finances, tot afegint que la xifra és immillorable. L’any 2021 la ràtio era de 187%, amb 24 milions d’euros. “Tenim 12 milions d’euros en tresoreria, per tant, podríem retornar la totalitat del deute” en un sol pagament, va explicar Casal.

“Amb aquest conveni volem reforçar Escènic Art com a referent d’arts al carrer”

Marc Casal, Cònsol menor de Canillo

Promoció cultural

El comú de Canillo també va aprovar un increment pressupostari de 250.000 euros per potenciar l’esdeveniment Canillo Escènic Art, que enguany celebrarà deu dies consecutius d’espectacles coincidint amb la primera setmana d’agost.

Tal com va explicar Alexander Cesare Kinchella, conseller de Promoció Turística, l’objectiu és ampliar el projecte cultural amb noves activitats, reforç de personal dinamitzador i millora d’infraestructures. Aquesta ampliació respon a l’èxit rotund de l’edició anterior, que “va aplegar més de 15.000 visitants al llarg de les activitats”. “El certamen ha esdevingut un referent cultural d’estiu al país. Volem que els espectacles siguin cada any de millor qualitat i una logística més eficaç”, va afirmar Kinchella.

Un dels punts claus aprovats és la formalització d’un conveni a tres anys vista amb l’empresa organitzadora, que permetrà garantir una programació estable. “Si volem tenir espectacles de qualitat i de primer nivell els hem de poder reservar amb molt de temps d’antelació. El conveni plurianual ens permet planificar amb garanties i consolidar Canillo com a escenari de referència”, va destacar el cònsol menor. Aquesta modificació extraordinària d’enguany establirà el mínim a 250.000 euros. “Tanmateix, si el pressupost ens ho permet, aguantaríem la dotació”, va concloure Casal. A més, el consell va aprovar subvencions per 572.000 euros destinades a entitats culturals, esportives i de lleure, entre les quals destaquen aportacions a les comissions de festes i diversos clubs esportius, com ara l’Andorra Hoquei Gel o el club de futbol, per fer front a l’increment de costos derivat de l’ús d’instal·lacions.

“La major part d’aquestes entitats són sense ànim de lucre i ofereixen un servei essencial, especialment als infants”, va apuntar Laura Riba, consellera d’Infància, Joventut i Esports. “Fem aquest esforç suplementari perquè cal fomentar la pràctica esportiva sense que afecti les famílies”, va concloure.