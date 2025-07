Publicat per Blanca Castellví Sant Julià Creat: Actualitzat:

El comú de Sant Julià ha aprovat el finançament del primer pagament de 619.500 euros per l'adquisició de l'antiga fàbrica de tabacs de CATSA. Així ho ha expressat el cònsol major de Sant Julià, Cerni Cairat, en la sessió del comú celebrada aquest matí. L'espai, que es podria convertir en una àrea tecnològica, es tracta d'un projecte "d'interés nacional", ha afegit Cairat que ho considera "un revulsiu molt important per la part alta del poble", a la vegada que un "dinamitzador per l'economia"

Pel que fa al Centre Cultural Lauredià, l'edifici hauria d'estar plenament operatiu a finals d'any o inicis del 2026. En aquest cas s'ha aprovat el pressupost per la tercera i darrera fase de treballs que impliquen la remodelació i reconstrucció dels dos auditoris, el Claror i el Rocafort i la façana.

El comú també ha ampliat amb caràcter "d'emergència" per un import de 300.000 euros els treballs a la zona de la Comabella. A causa de les nombroses pluges del mes de març s'han produït moltes esllavissades que poden comportar un perill tant per vehicles com vianants, segons ha exposat Cairat.

El ple del comú ha aprovat a més els comptes de l'exercici del 2024, que s'ha tancat amb un superàvit de 2,9 milions d'euros.

Recursos humans

La majoria ha aprovat, també, la modificació de normes comunals en l'àmbit de recursos humans. El cònsol major, Cerni Cairat, ha justificat aquesta modificació del reglament a causa de "la instrucció de l'expedient al cap de recursos humans" que els ha obligat a "redistribuir i repartir responsabilitats a nivell administratiu que corresponien únicament al cap per agilitzar les tasques del departament". L'oposició s'ha abstingut a l'espera "que el cap desaparegui o no". Així ho ha expressat la consellera de la minoria, Sandra de la Rosa, que s'ha mostrat a favor, però, de la necessitat d'agilitzar les funcions del departament de recursos humans.