Obertura d’inscripcions per al Retro Mercat del 17 de maig

El comú d’Escaldes-Engordany va anunciar ahir l’obertura d’inscripcions per a tots aquells interessats a participar com a paradistes en el Retro Mercat. L’esdeveniment que tindrà lloc el pròxim 17 de maig a l’emblemàtica Borda Sabater, a la vall del Madriu, vol donar l’oportunitat per a totes aquelles persones que vulguin donar una segona vida a objectes antics o mostrar el seu talent artesanal.

El comú anima especialment a participar-hi aquells que disposin de productes singulars que s’allunyin del comerç convencional: joies antigues, vinils, roba vintage, ceràmica, obres fetes a mà o estris amb història. Els interessats poden reservar una parada per un preu simbòlic de 10,71 euros a través del portal electrònic del comú. Recorden que les places són limitades.