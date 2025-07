Engola-Estels, de Daniel Bautista, és la idea guanyadora a Engolasters

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El projecte Engola-Estels, de Daniel Bautista, va ser escollit com a guanyador del concurs d’idees per a la concepció, disseny, distribució i optimització dels espais i els entorns d’Engolasters. Aquest espai es destinarà a la casa de colònies i a l’organització d’activitats de lleure amb pernoctació per a tothom. La proposta va ser la més ben valorada pel jurat, format per membres de la majoria i la minoria del comú, el director de FEDA, Albert Moles, i representants de les escoles de la parròquia, que van tenir en compte criteris com ara la viabilitat, la funcionalitat i l’originalitat, d’acord amb el plec de bases.

Els membres del jurat es van reunir diverses vegades per dur a terme la seva deliberació, atès el gran nivell de tots els projectes presentats. Finalment, el jurat va decidir atorgar el primer premi a Engola-Estels, de Daniel Bautista, dotat amb 2.500 euros; el segon a El Niu, de Maeva Boubis, valorat en 1.500 euros, i el tercer premi a Engolasters Camp-descobreix la natura, viu l’aventura!, d’Íngrid Llevet, dotat amb 1.000 euros.

En total, es van presentar 15 projectes al concurs d’idees, dels quals cal destacar la qualitat i l’originalitat de tots. L’objectiu del comú era promoure la participació ciutadana i apropar a tota la població l’entorn natural d’Engolasters. Amb la voluntat de seguir amb aquesta línia, la corporació també organitzarà una exposició pública amb totes les propostes presentades a Cal Paleta la setmana vinent de 17 a 20 hores. Es convida així la ciutadania a conèixer els projectes i a aportar idees i suggeriments abans de definir el disseny final.

El segon premi el va rebre Maeva Boubis el tercer, Íngrid Llevet



Així mateix, cal recordar que la proposta guanyadora no condiciona necessàriament el projecte final. La corporació estudiarà les propostes escollides, però es reserva el dret de poder agafar només part de la idea, combinar-la amb d’altres projectes presentats o, fins i tot, modificar-lo o descartar-lo per motius tècnics, econòmics o de qualsevol altra índole.

Les propostes s'exposaran a Cal Paleta durant la setmana vinent



Cal recordar que els espais inclouen les diverses instal·lacions i edificis que FEDA va cedir al comú, situats a la zona del Camí Hidroelèctric d’Engolasters, així com els terrenys de la corporació a la zona. El projecte permet donar una segona vida a les edificacions, posant en relleu el seu valor històric, a més de donar a conèixer i apropar la població a un entorn de natura idíl·lic i molt accessible.