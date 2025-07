Publicat per Iker Mons Encamp Creat: Actualitzat:

L’estudi encarregat per les parròquies per assolir una recollida de residus “més eficient” ha permès que els comuns ultimin el plec de bases per al nou concurs de la recollida de residus, en el qual treballen des de fa un any i mig. La cònsol major d’Encamp, Laura Mas –portaveu de la reunió de cònsols d’ahir–, va anunciar que la voluntat és convocar el concurs durant l’estiu o, a tot tardar, al setembre. El nou plec de condicions hauria de sortir a licitació entre el març i el setembre, amb l’objectiu que el servei estigui adjudicat sis mesos abans del venciment del contracte actual, l’agost del 2026.

“S’ha fet un estudi per millorar l’eficiència, assolir els objectius europeus del 2035 i repensar el model de recollida”, va assenyalar Mas, una línia que també defensa el ministre de Medi Ambient, Guillem Casal. En aquest sentit, es va dur a terme una prova pilot al comú d’Encamp amb recollida diürna i el futur concurs deixarà oberta la possibilitat de recollida diürna o nocturna.

A més de millorar l’eficiència i reduir costos, també es modificarà la gestió de les ecoïlles, amb la possibilitat de concentrar punts de recollida i reduir el nombre de parades. Paral·lelament, es definirà la classificació dels “productors singulars” i els “grans productors”. “Els comerços i la restauració generen el 40% dels residus, i cal establir una coordinació més eficient entre aquests productors i els comuns”, va afirmar. Segons Mas, la nova estructura permetrà optimitzar recursos, ja que “l’empresa concessionària podrà funcionar amb menys camions i evitar col·lapses circulatoris, alhora que reduïm emissions”.

Acord per a emergències

Mas també va anunciar un nou conveni amb la comissió nacional de Protecció Civil, que busca millorar la coordinació entre els comuns i el Govern en matèria de gestió d’emergències. “Es tracta de tenir canals de comunicació més directes, disposar de responsables locals per rebre alertes i establir protocols comuns per a les situacions de risc”, va detallar.

Aquest acord també inclou la identificació d’espais per a reallotjament temporal, com ja es va fer l’any passat al Pas de la Casa, i accions de formació i conscienciació ciutadana. “Aquest conveni ens permetrà millorar la protecció de les persones i els béns, i preparar millor la població davant qualsevol eventualitat”, va detallar la cònsol.

Plaga de processionària

A més, s’ha delegat al comú de la Massana el concurs per al control de la processionària d’enguany. “En aquest cas, s’afegeixen nous paràmetres, un diagnòstic i pla de seguiment per a altres patògens forestals, com els escolítids”, va explicar Mas, tot afegint que l’afectació als boscos és menor any rere any.

El contracte serà íntegre d’un mínim per al 2025 de 130.000 euros, amb durada prevista de quatre anys, ampliables fins a sis.