Canillo tanca amb un superàvit de 10,7 milions el 2024

El comú de Canillo ha aprovat l'exercici de l'any 2024 amb un superàvit de 10 milions d'euros. El cònsol menor, Marc Casal, qui ha presidit la sessió de consell per l'absència del cònsol major, atribueix aquesta xifra positiva per l'aplicació de l'impost a les construccions per un total de 4 milions d'euros, així com prop de 6 milions d'euros de despeses que queden per pagar de les adjudicacions de l'any anterior. En total s'ha recaptat un 10,36% més que l'exercici anterior. D'impostos directes s'han liquidat 3.390.920 euros, un augment de fins al 78%. Pel que fa a la construcció, s'ha doblat la liquidació amb 2,9 milions d'euros, dels 1,7 milions d'euros previstos inicialment.

Pel que fa a l'endeutament, Joan Antoni Rodríguez Angrill, conseller de finances, ha assegurat que la xifra és immillorable. "L'endeutament ha estat de 5.580.011 euros, que equival a una ràtio de 25%, molt per sota del màxim d'endeutament establert fins al 200%", ha detallat Rodríguez. L'any 2021 la ràtio d'endeutament era de 187% amb 24 milions d'euros. "Tenim 12 milions d'euros en tresoreria, per tant, podríem retornar la totalitat del deute", ha matisat el cònsol, tot afegint que "tenim el deute controlat". "A més, hem adjudicat la totalitat dels projectes proposats", ha assegurat Casal.