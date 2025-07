Andorra la Vella dona resposta a les 27 demandes per conrear els horts de la gent gran

Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Totes les sol·licituds que el comú d'Andorra la Vella havia rebut aquest any per conrear un dels horts per a la gent gran que es posen a disposició del col·lectiu han estat resoltes de manera favorable, ja que la corporació comunal disposava de 48 horts i finalment han estat 27 les persones que n'han demanat un. Aquest dimecres a la tarda s'ha fet el sorteig per atorgar les diferents parcel·les a Borda de Sales o la Margineda a cadascun dels hortolans. L'acte, en el qual han pres part la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà, Maria Nazzaro; la cònsol menor, Olalla Losada i el conseller de Serveis Públics, i de Medi Ambient i Patrimoni Natural, Jordi Cabanes, ha servit perquè des de la corporació s'hagi anunciat als beneficiaris les millores que ja s'han fet i les que estan previstes al terreny.

Així, segons ha detallat Nazzaro, s'ha arreglat la caseta que l'any passat era d'obra i aquest any s'ha arranjat, dotant-la de placa solar perquè tingui llum; s'hi ha posat ciment a l'entrada; s'ha anivellat el terreny aprofitant que justament als camps del costat s'ha tret terra que s'ha reutilitzat per salvar el desnivell que hi havia i s'han millorat els camins i els regadius. A més, s'han fet els perímetres, els contorns i els murs i ara és previst que l'empresa adjudicatària pugui començar en breu a treure les pedres. De fet, Cabanes ha manifestat que el mal temps ha impedit que aquests treballs s'hagin pogut dur a terme abans, motiu pel qual els beneficiaris dels horts no hi podran accedir fins al 29 d'abril, quan es preveu que els treballs estiguin enllestits.

Nazzaro ha valorat que potser els problemes que hi va haver l'any passat, quan es va haver de procedir de manera ràpida a habilitar la parcel·la, ha pogut fer que la demanda no hagi estat més alta, però també considera que un cop es vegin les millores fetes i els hortolans les expliquin potser hi haurà gent que demanarà una parcel·la. Per tant, "si algú més vol participar, hi ha horts suficients per poder-ho fer", ha destacat la consellera de Social, que ha animat aquells qui ho vulguin a fer la petició. De totes maneres, les que queden lliures es destinaran al Rusc o a associacions.

A més a més, ha destacat que de cara a l'any que ve encara hi ha prevista una nova fase de millores "per acabar de tenir els horts d'Andorra la Vella en condicions" i que, per tant, es pugui "tenir cada vegada més demandes i aprofitar realment tot l'espai".

La consellera de Social ha valorat que per a ella és molt positiu continuar amb aquest projecte que va endegar la Fundació Reig i fer-lo créixer amb més parcel·les, ja que a més de "fomentar un consum més saludable i amb aliments més saludables, també els enriqueix molt justament perquè fan comunitat, perquè el fet d'anar als horts, és una activitat que els uneix moltíssim", ja que fins i tot hi ha "molt intercanvi de coneixements". "Crec que és una activitat molt maca, de compartir i d'ajudar", ha conclòs la consellera.