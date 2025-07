Engola-Estels guanya el concurs d'idees de les colònies d'Engolasters

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Engola-Estels, la proposta presentada per Daniel Bautista ha guanyat el concurs d'idees per fer colònies i activitats de lleure a Engolasters, segons anuncia el comú. La iniciativa s'ha plantejar per aprofitar les instal·lacions i edificis que FEDA va cedir al comú escaldenc situats a la zona del camí hidroelèctric, i els terrenys de la corporació a la zona.

La corporació ha rebut 15 projectes per dissenyar, distribuir i optimitzar els espais i entorns del llac d'Engolasters per convertir-los en una zona de lleure amb pernoctació per a tots els públics i destaca que estudiarà totes les propostes i es reserva el dret d'agafar només una part d'Engola-Estels, combinar-la amb d'altres projectes o modificar-lo.

La idea guanyadora ha rebut un premi de 2.500 euros; en segon lloc s'ha considerat el projecte Niu de Maeva Boubis, premiat amb 1.500 euros; i el tercer premi ha estat per a Engolasters Camp, d'Ingrid Llevet, dotat amb 1.000 euros. El jurat ha estat format per membres de la majoria i la minoria del comú, el director de FEDA, Albert Moles, i representants dels centres educatius, que han tingut en compte criteris com la viabilitat, la funcionalitat i l'originalitat, segons assenyala en un comunicat.