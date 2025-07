Els comuns plantegen fer recollida de residus en horari diürn

Publicat per Iker Mons Encamp Creat: Actualitzat:

L’estudi encarregat per les parròquies per assolir una recollida de residus “més eficient” ha permès que els comuns ultimin el plec de bases per al nou concurs de la recollida de residus, en el qual treballen des de fa un any i mig. La cònsol major d’Encamp, Laura Mas, portaveu de la reunió de cònsols d’aquest dimarts, ha comentat que cada comú podrà definir el seu propi model de funcionament com han fet fins ara. En el cas d’Encamp, on s’ha dut a terme una prova pilot, es podrà optar per recollida diürna o nocturna. Aquesta flexibilitat permetrà a la concessionària reduir el nombre de camions en circulació simultània, cosa que contribuirà a disminuir la contaminació i optimitzar els recursos.

Mas ha anunciat que la voluntat és convocar el concurs durant l’estiu o, a tot tardar, al setembre. L’actual contracte, no prorrogable, expira l’agost del 2026. Per aquest motiu, l'adjudicació del nou servei ha de ser com a mínim sis mesos abans del venciment, per garantir una transició adequada. Amb el nou contracte, els comuns aspiren a complir els objectius europeus marcats per al 2035 i a introduir canvis en el model de recollida, una línia que també defensa el ministre de Medi Ambient, Guillem Casal.

A més de millorar l’eficiència i reduir costos, també es modificarà la gestió de les ecoilles, amb la possibilitat de concentrar punts de recollida i reduir el nombre de parades. Paral·lelament, es definirà la classificació dels “productors singulars” i els “grans productors”, per tal de planificar millor les recollides mentre els comuns avancen en les inversions i les decisions relacionades amb la nova xarxa d’ecoilles. Segons Laura Mas el comerç i la restauració suposen més del 20% dels residus, tot afegint que “cal poder-lo tractar per ser més eficient si serà un dels punts clau en el nou plec de bases”.