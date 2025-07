150 persones van assistir al cicle Món de lletres

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La segona edició de Món de lletres va aplegar 150 persones durant els quatre dies, del 7 al 10 d’abril, que va durar l’edició d’enguany. La iniciativa cultural va reunir autors, lectors i públic general al voltant de la literatura andorrana. La consellera de Cultura i Tradicions, Cristel Torres, va valorar molt positivament l’esdeveniment, destacant la bona resposta per part del públic. Segons va afirmar, “ens hem trobat amb un públic participatiu i amb ganes de conèixer millor la nostra cultura literària”. També va remarcar que iniciatives com aquesta no tan sols donen visibilitat als autors locals, sinó que contribueixen a reforçar la identitat com a país.

El comú considera que el projecte està consolidat i va anunciar que el cicle tindrà continuïtat amb una tercera edició.