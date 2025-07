La 12a edició del Festival Ull Nu arriba amb rècord de curtmetratges

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

La 12a edició del Festival Ull Nu arriba amb força. No només per la quantitat de propostes eclèctiques i de diferents formats que giren entorn de l'àmbit audiovisual que s'hi han programat, sinó també perquè es tracta de l'edició en què s'han presentat més curtmetratges que mai. De fet, es projectaran un total de dinou obres a concurs, que s'han seleccionat entre més de 700 curts presentats.

"El premi més important que s’entregarà, com cada any, serà el de millor curtmetratge, patrocinat pel Govern, i tindrà una dotació de 1.500 euros", ha recordat el codirector del festival, Héctor Mas, durant la presentació del certamen, mentre comentava que enguany, com a novetat, s’entregarà el premi al Millor Curtmetratge amb Temàtica de Salut, que estarà patrocinat pel Ministeri de Salut. "No té per què guanyar un curtmetratge que tracti una temàtica directament relacionada amb la salut, sinó que imagino que el jurat acabarà decidint quin film mereix aquest guardó. Ens fa molta il·lusió que hi hagi nous premis, perquè això vol dir que la gent s’interessa pel projecte i a nosaltres ens satisfà molt que aquestes coses passin", ha afegit.

A més, també destaca la qualitat d'algunes de les xerrades que s'han programat. En primer lloc, la taula rodona 'El porno com a arma: desig i dissidència a l'audiovisual', per reflexionar, amb l'ajuda d'experts, sobre la representació de la sexualitat a les pantalles, i també una conversa amb l'actriu i escriptora catalana Juana Dolores. "Justament és una de les artistes més importants a Catalunya, i sobretot a Espanya, a nivell de performance i d'art conceptual. També és famosa per dir la veritat i per no, però jo comparteixo molt el seu discurs i crec que és molt necessari portar-la aquí", ha comentat el codirector del festival, Marc Camardons, durant la presentació del certamen. "Sobretot no ho hem fet amb una voluntat provocadora, sinó amb la voluntat de portar la millor artista que podem portar", ha afegit.

Una altra de les novetats d’aquesta edició —que, com ja es va anunciar, comptarà amb Luxemburg com a convidat d’honor i amb el cineasta Eric Lamhène com a representant— serà el canvi d’ubicació d’algunes de les activitats. Així doncs, molts dels concerts, instal·lacions artístiques o activitats familiars que tradicionalment se celebraven a la plaça del Poble, enguany es reubicaran a la plaça Rebés i a la plaça Príncep Benlloch, entre altres espais com el Centre de Congressos, el Bicilab o la Galeria P. Riberaygua. De fet, algunes de les instal·lacions artístiques comptaran amb noms tan destacats com l’artista experimental barcelonina Eneritz Tejada, l’artista visual i sonor Thomas Laigle —que presentarà una instal·lació feta amb bacteris bioluminosos— o l’artista especialitzat en la creació de peces audiovisuals generades amb intel·ligència artificial, Fabi Baños.

"Una de les propostes més impactants d’aquesta edició serà el directe audiovisual 'Un viatge', que tindrà lloc a la façana de la Casa de la Vall i que comptarà amb música en directe a càrrec de l’ONCA i visuals de l’estudi creatiu andorrà blit", ha comentat Mas, qui també ha detallat que, pel que fa als concerts, es comptarà amb la presència de Perarnau IV, Likantropika, Marta Knight o Malisima B2B.

La presentació del festival també ha comptat amb la presència de la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà d’Andorra la Vella, Maria Nazzaro, qui ha recordat els orígens del certamen, quan el 2007 va néixer com una iniciativa del Servei de Joventut i que, durant els primers quatre anys, es va organitzar en format de mostra. A més, també hi ha participat el cap d’àrea d’Acció Cultural, Joan Marc Joval, qui ha assegurat que “en un paisatge on hi ha una cultura més aviat normativa, introduir aquests missatges és fonamental”.