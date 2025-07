Sant Julià acollirà una jornada divulgativa sobre el càncer per sensibilitzar a la població

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Sant Julià de Lòria oferirà una jornada per sensibilitzar a la població que el càncer no té perquè ser el final de la vida i per explicar les noves opcions alternatives que hi ha per combatre aquesta malaltia. El comú de la parròquia, l'empresa biotecnològica del país Cellab, la Universitat d'Andorra, Assandca i AMIC (Andorra Microbiologia Immunoteràpia i Càncer) organitzaran del 5 al 16 de maig l'Agenda social AMIC, un esdeveniment que comptarà amb diferents activitats per apropar a la ciutadania una vessant més divulgativa sobre el càncer. Entre les diferents iniciatives, hi haurà una exposició fotogràfica, una activitat esportiva, una acció ciutadana i una taula rodona amb diferents experts.

"És molt probable que molts de nosaltres en algun moment de la nostra vida acabarem fent un càncer", ha alertat el doctor i cap d’Anatomia Patològica de l’Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Martínez. De fet, el doctor ha precisat que en el futur el més probable és que dos de cada tres dones poden acabar tenint algun càncer en algun moment de la seva vida. Per aquest motiu hi ha la voluntat d'explicar quines són les noves alternatives terapèutiques per combatre els tumors malignes. Alhora, l'esdeveniment pretén enviar un missatge clar a la ciutadania. "El càncer no és el final, sinó que hi ha tractaments que són molt menys tòxics que els que estem utilitzant ara", manifesta Martínez. I és que la majoria de la ciutadania associa aquesta malaltia amb la mort. "El neguit més gran per un malalt és no saber i no tenir informació i és una bona oportunitat per informar tant el malalt com a tota la població d'aquestes noves teràpies que s'estan implementant", ha articulat la vicepresidenta d’Assandca, Barbara Dos Santos.

L'Agenda social AMIC arrencarà el 5 de maig amb l'exposició fotogràfica 'Jo soc la vida' de Chiqui Novis en el vestíbul del Centre Cultural Lauredià i es podrà observar fins al dia 16. El 6 de maig s'executarà una taula rodona, titulada 'Nous abordatges terapèutics del càncer: el paper de la microbiota'. En el debat hi participaran el cap de microbiologia de l'Hospital Clínic, Climent Casals; el doctor i cap d'Immunoteràpia de l'Hospital Clínic, Manel Juan; i la doctora de medicina interna del SAAS, Cristina Arroyo. "Els grans referents de la medicina estaran aquí a Andorra", ha detallat el director de màrqueting de l'empresa Cellab, Joan Muro. El 7 de maig hi ha la intenció de fer un gran llaç humà contra el càncer a la plaça de la germandat i finalment el 10 de maig hi ha prevista una activitat esportiva que dirigirà la 'influencer' Patry Jordan. En aquest cas es realitzarà una masterclass solidària a la plaça de la germandat, la qual cosa serà l'única proposta que tindrà un cost, de 15 euros. Els diners aniran destinats a l'associació Assandca.

La proposta va sorgir ara fa uns mesos arran d'una reunió entre l'Hospital Clínic de Barcelona i l'empresa andorrana de biotecnologia Cellab. "Una de les necessitats va ser traslladar aquestes innovacions en matèria de càncer a professionals de la salut que es vulguin formar, per això van néixer unes jornades de microbioma i immunoteràpia del càncer que es fan a la Universitat d'Andorra el dia 7 al 9 de maig", ha relatat el director de màrqueting de l'empresa Cellab, Joan Muro. A partir d'aquí van tenir clar que les noves teràpies s'havien d'explicar també als ciutadans per fer entendre que el "càncer no és al final i com podem fer que els pacients tinguin una millor vida", ha afirmat Muro.

Des del comú no van dubtar a implicar-se en aquesta iniciativa perquè és una activitat que promou el coneixement i la recerca. "L'objectiu és lluitar contra el càncer des del coneixement", ha explicat la cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Sofia Cortesao, que ha agregat que "aquestes jornades científiques són essencials per avançar en el coneixement i el tractament del càncer i des del comú també compartim la convicció que el coneixement ha d'arribar a tothom". La finalitat no és altre que apropar a la ciutadania tot el que està fent la ciència per intentar "aportar llum i esperança a les persones i famílies que pateixen càncer", ha destacat Cortesao. La previsió és que aquesta sigui la primera de moltes edicions que es realitzin.

CATSA pot ser un al·licient per la recerca biomèdica



Empreses com Cellab veuen amb bons ulls la instal·lació d'un parc tecnològic a la parròquia laurediana. Des de la companyia consideren que un projecte d'aquestes característiques pot servir per destinar-hi algun espai per "fer-hi recerca biomèdica", ha assenyalat Muro. "Veiem que el càncer està arribant a tanta gent que la indústria té un paper clau en la fabricació de nous medicaments", ha explicat el responsable de màrqueting. Cellab darrerament ha començat a fer incursions en el camp de l'oncologia i veuen amb bons ulls les col·laboracions publicoprivades perquè les "entitats privades no disposem de recursos necessaris", ha indicat Muro.

També pot servir per crear noves teràpies que es puguin oferir en el país. "Cada cop són més els pacients que malauradament han de marxar d'Andorra a tractar-se a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè aquí no ho poden fer. El futur implica donar solucions aquests pacients, hem d'acabar de veure l'encaix i estudiar les necessitats i els recursos cost-efectivitat que moltes vegades que el SAAS ens diuen", ha exposat Muro. Una mesura que han aplaudit des de l'Assandca en cas que acabi sent així. "Com menys viatges hagi de fer un pacient molt millor", ha declarat Dos Santos.