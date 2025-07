150 persones han assistit al cicle 'Món de Lletres' de Canillo

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

150 persones han passat per la segona edició del 'Món de Lletres', durant els quatre dies, del 7 al 10 d'abril, que ha durat l'edició d'enguany. Una iniciativa cultural que ha reunit autors, lectors i públic general entorn de la literatura andorrana. La consellera de Cultura i Tradicions, Cristel Torres, ha valorat positivament l'esdeveniment i ha assenyalat que "ens hem trobat amb un públic participatiu i amb ganes de conèixer millor la nostra cultura literària. Estem molt satisfets perquè aquest projecte no només dona visibilitat als nostres autors, sinó que també reforça la nostra identitat com a país". L'administració parroquial considera que aquest projecte està consolidat i ha anunciat que el cicle tindrà una tercera edició.