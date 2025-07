La primera edició de la fira outlet ha rebut 1.600 visitants

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Comú de Canillo, a través del departament de Promoció Turística i Comercial, va organitzar ahir la primera edició de la Fira Outlet de Soldeu, una iniciativa que neix amb la voluntat d’incentivar les compres per donar suport als comerços del poble abans no s’acabi la temporada d’hivern.

Aquesta edició ha confirmat l’acceptació de la primera fira outlet de Soldeu amb bons registres comercials amb una xifra mitjana de 100 vendes per expositor amb una afluència de 1600 persones que van passar durant la jornada d’ahir, de 9.30 h a 17 h a la plaça Casa Calbó.

Aquesta acció forma part de les iniciatives impulsades pel Comú per dinamitzar l’activitat comercial i oferir una proposta atractiva tant per als residents com per als visitants.