L’objectiu del Repte Rebuf és mantenir-se durant tot l’any

El Rebuf, el repte ciclista del comú de Sant Julià de Lòria i el centre esportiu LAUEsport, vol tenir cabuda no només amb edicions puntuals, sinó amb un format que es pugui fer durant l’any. Segons va confirmar el conseller d’Esports de Sant Julià de Lòria, Marc Ferré, la idea és “que no s’aturi i, a mesura que passi el 21 d’abril, veure quines són les maneres en les quals ens hem comunicat, quina rebuda hem tingut, a qui ens hem dirigit i si la prioritat ha estat bona o l’hem de canviar”. Ahir es va ser el torn de la masterclass de cycling i una jornada inclusiva de ciclisme per a infants.