El Comú d’Escaldes-Engordany ha finalitzat la seva part de les obres dels pisos de lloguer a preu assequible, situats a l’avinguda del Pessebre número 60. D’aquesta manera, es dona per acabat l’aparcament, la plaça pública i els tres locals comercials, que seran gestionats pel Comú. Cal recordar que el projecte s’ha finançat conjuntament amb el Govern, que serà l’encarregat ara d’acabar l’edifici.

En total, l’aparcament tindrà una superfície construïda de 1.460 metres quadrats i 38 places distribuïdes en quatre plantes soterrànies. A sobre s’hi ubica la plaça pública, de més de 286 metres quadrats, i, finalment, els tres locals comercials, que faran 37,69 metres quadrats, 68,54 metres quadrats i 51,38 metres quadrats, més els lavabos per a cadascun d’ells. Aquests espais quedaran a disposició del Comú, que els destinarà a activitats d’interès públic i social. A partir d’ara, agafa el relleu el Govern, que construirà els 38 habitatges que conformaran l’edifici.

La corporació ha recordat que "el projecte de pisos de lloguer a preu assequible és només una de les moltes accions que està duent a terme el Comú d’Escaldes-Engordany per intentar pal·liar el problema de l’habitatge". En aquest sentit, han destacat l'aturada temporal de la construcció, treballar en el nou Pla d’Ordenament Urbanístic (POUP), modificar les bonificacions per beneficiar només aquells que facin pisos a preu assequible o, fins i tot, definir amb una fórmula matemàtica el càlcul per establir què és un lloguer assequible.