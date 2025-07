Trobada entre autors i editors nacionals en el tret de sortida del Sant Jordi a Encamp

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

A poc més d’una setmana per a la celebració del dia de Sant Jordi, algunes ja han començat a donar el tret de sortida a la programació especial de la festivitat. Aquest ha estat el cas d’Encamp que, aquest dissabte al matí, ha celebrat la primera edició de la taula rodona i signatura de llibres d’autors i editors nacionals. Un esdeveniment que, tot i en ser el primer any, s’ha impulsat des de la Xarxa de Biblioteques per poder crear un espai de convivència i debat literari, segons ha declarat el conseller de Cultura d’Encamp, Joan Sans.

Una vintena de persones han assistit a la biblioteca parroquial per compartir un matí de literatura. Els participants en la taula rodona han estat Frank Garcia, d’Anem Editors, ha parlat sobre 'Làser', un thriller ambientat en París i Nova York on els protagonistes han d'enfrontar-se a uns robatoris lligats a la màfia russa; Marc Cortès, de Medusa, que ha compartit desamors, erotisme, addiccions, crisis existencials, lluites eternes, incertesa i soledat en la seva obra 'Colls d'ampolla'; Joan Peruga, d’Editorial Andorra, que ha presentat 'Sentinella', una història d'amor que ve lligada amb l'humor, les adversitats i la lleialtat cap a les persones; i Jordi Casamajor, de Marinada Edicions, ha explicat les seves vivències sobre les anotacions sobre descobertes i peripècies relacionades amb l'entorn natural d'Andorra, les muntanyes, on ha incidit en els gravats, pintures, símbols, mites i llegendes de l'art rupestre.

D'altra banda, els editors Jan Arimany i Fabiola Masegosa han presentat 'Pregoneu-ho als quatre vents', de James Baldwin, i 'Un any més de la nostra vida', de Xavier Fernández. Tots dos han pogut compartir les experiències del llibre, no només des d'un punt de vista diferent, sinó també centrant-se a desvetllar petits aspectes que, generalment, quan una persona llegeix el llibre, no arriba a saber, com moments claus de la seva vida, inspiracions o temps de creació, entre altres.

L’essència de l’esdeveniment, però, ha estat la dinàmica de la taula rodona, on els editors han revelat algunes curiositats sobre els autors i els autors locals han pogut compartir les seves experiències durant el procés de creació de les obres, així com han respost als dubtes del públic. L’acte ha finalitzat amb una signatura de llibres i un esmorzar que ha servit per continuar amb el diàleg engegat.