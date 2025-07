Lourdes Pons, homenatjada per la dedicació a Ordino

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Lourdes Pons ha rebut un homenatge per part del comú d’Ordino per la seva trajectòria i dedicació desinteressada a la cultura de la parròquia. “Pons ha estat una figura clau en la promoció i preservació de les tradicions culturals d’Ordino”, recull el comunicat de l’administració parroquial.

La mestra s'ha dedicat a preservar les tradicions

Lourdes Pons ha participat activament en les celebracions del Corpus, les processons de Setmana Santa, representacions teatrals i la música, col·laborant en composicions amb el mestre Antoni Font. També ha contribuït a esdeveniments com el concert de Nadal i les Caramelles, i continua participant en activitats com les sardanes. A més, la seva professió de mestra la va portar a organitzar activitats d’estiu per als infants de la parròquia per fomentar les tradicions.