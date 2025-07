Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, va assenyalar ahir durant la intervenció al XI Comitè de desenvolupament econòmic que la capital “està transformant el seu model econòmic, apostant per un creixement intel·ligent i sostenible”. Ho va fer a la ciutat espanyola de Cadis, on es va celebrar la cita organitzada per la Unió de Ciutats Capitals Iberoamericanes (UCCI). González va participar en el Diàleg polític d’alt nivell, en què també va destacar que el turisme, la innovació i la qualitat de vida no són camins separats, sinó els pilars d’un model que vol ser sostenible, inclusiu i humà.

“Andorra la Vella no tan sols és un bon lloc per treballar, sinó que també és un lloc on pertànyer, créixer i crear comunitat, amb un enfocament en la col·laboració publicoprivada, l’estabilitat i la confiança, que han de ser els motors de la transformació”, va mencionar el cònsol major.

González, juntament amb el conseller de Transformació Digital, Sostenibilitat i Habitatge, Marc Torrent, van mantenir reunions amb diverses persones, com ara la directora general d’Innovació de l’ajuntament de Madrid, Virginia Blanco, amb l’objectiu de compartir projectes i obrir possibles col·laboracions futures. Les trobades van permetre intercanviar experiències en àrees com la digitalització, la sostenibilitat i el desenvolupament econòmic, va apuntar el comú.