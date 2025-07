Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La capacitat d’allotjament adreçada al turista que Andorra tenia a 31 de desembre de l’any passat ascendia a 43.731 llits entre la diversitat d’opcions d’estada i excloent els refugis de muntanya no guardats, les zones d’acampanya i els càmpings. Les dades difoses ahir pel departament d’Estadística indiquen que va ser un any de pèrdua de places, prop de mig miler entre la modalitat que engloba hotels, apartahotels i apartaments turístics i la que representen els habitatges d’ús turístic (HUT). Pel que fa als primers, que la nota diferencia entre parròquies, només van guanyar més places Ordino i Escaldes-Engordany. La primera parròquia, 57 llits, fins als 1.768. I la segona, 126, fins a apropar-se als 4.800 (4.796, concretament). La parròquia líder segueix sent Canillo, amb 6.560 llits, 125 menys que un any enrere. Encamp i la capital se situen en xifres similars, amb 5.790 i 5.707 places, respectivament. La primera va tancar el 2024 amb una cinquantena menys que l’any anterior i a Andorra la Vella la diferència és molt més notable, de prop de 300 places. La Massana es manté força estable (té 14 llits menys, 4.818) i Sant Julià tanca el rànquing amb 856 places, davant les 906 d’un any enrere.

Canillo lidera el rànquing de places en allotjaments amb 6.560 i en perd 125

En total, es tracta d’una diferència de 348 llits que l’informe d’Estadística atribueix “sobretot a una disminució del nombre de llits en aparthotels (-260) i hotels (-295), tot i que hi ha hagut un augment significatiu en llits pel que fa als apartaments turístics (+199)”. L’informe també detalla que el nombre d’allotjaments turístics de la modalitat hotelera (hotels, aparthotels, hostals, residències i pensions) i de la modalitat d’apartaments turístics classificats del 2024 se situava en 219 (163 hotels, 29 apartaments turístics, 15 aparthotels, 8 hostals o residències i 4 pensions), i el nombre total de llits era de 30.293. Si de categories es tracta, la major part de places són de quatre estrelles (13.322) i, en segon lloc, se situen els de tres (10.756). Els llits de cinc estrelles freguen els 2.500. La resta de places es distribueix en dues estrelles (2.849), una (511) i sense categoria (390).

La majoria de llits són de quatre estrelles, amb 13.322 de registrats

Els HUT

A aquestes dades, cal sumar les dels habitatges d’ús turístic (HUT), que han de veure’s alterades de manera notable per l’impacte de la llei òmnibus i que ja comencen a anar a la baixa. A l’acabament de l’any passat representaven 2.622 habitatges i un total de 12.621 llits; un any enrere eren 2.652 i 12.730 llits. Per tant, se n’havien perdut un centenar més d’aquest costat. En aquest cas, Estadística no desglossa la distribució per parròquies, però les dades que s’han fet públiques revelen que essencialment estan a les parròquies de Canillo i Encamp (pel Pas de la Casa). Ara mateix ja hi ha 100 pisos turístics menys, segons dades aportades pel Govern.

El mapa dels allotjaments es completa amb 14 negocis rurals, 28 refugis de muntanya, 5 càmpings, 5 albergs, 1 zona d’acampada i 1 casa de colònies.