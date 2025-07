Els 1600 visitants que han passat per la Fira Outlet garanteixen una segona edició

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Comú de Canillo, a través del departament de Promoció Turística i Comercial, ha organitzat avui dissabte, la primera edició de la Fira Outlet de Soldeu, una iniciativa que neix amb la voluntat d’incentivar les compres de temporada d’hivern i, al mateix temps, donar suport als comerços del poble abans no s’acabi la temporada d’hivern.

Aquesta primera edició ha confirmat l’acceptació de la primera fira outlet de Soldeu amb bons registres comercials amb una xifra mitjana de 100 vendes per expositor amb una afluència de 1600 persones que han passat durant la jornada d’avui.

La fira, de 9:30 a 17 h, ha tingut lloc a la plaça Casa Calbó de Soldeu (al costat de la plataforma esquiable), on diferents establiments del sector tèxtil, complements i material d’esquí de la parròquia han ofert productes a preus especials rebaixats que oscil·laven entre el 40% i 70 %.

Aquesta acció forma part de les iniciatives impulsades pel Comú per dinamitzar l’activitat comercial i oferir una proposta atractiva tant per als residents com per als visitants.

En aquest sentit, el conseller de Promoció Turística I Comercial, Àlex Kinchella, i davant dels bons resultats obtinguts, confirma cque “estem parlant amb els comerciants participants que estan molt contents dels resultats, de poder ampliar l’espai i també m’han contactat d’altres comerciants per poder participar-hi. Estem contents de la resposta en un moment de temporada baixa per a les vendes d’hivern i poder contribuir a la reactivació del comerç local aquests dies”.