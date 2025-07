El comú impulsa una nova edició del Fora Estocs per impulsar el comerç local

Publicat per Redacció REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El comú d’Andorra la Vella ha impulsat el projecte Fora Estocs per dinamitzar el comerç local durant el mes de maig. Es tracta d’una iniciativa per oferir als establiments de la parròquia una oportunitat per promocionar productes fora de temporada, d’exposició o amb un descompte especial. Segons l’administració parroquial, aquesta activitat respon a les demandes del sector comercial amb la voluntat d’impulsar les vendes, afavorir la rotació de l’estoc i atreure nous clients a les botigues.

L’activitat tindrà lloc durant tres dies, de dijous 15 a dissabte 17 de maig, dins dels mateixos establiments, que crearan un espai visible des del carrer amb productes etiquetats sota el segell Fora Estocs. L’esdeveniment inclourà “dinamitzacions complementàries” i un sorteig entre les persones que comprin durant els dies de la promoció.