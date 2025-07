Publicat per Redacció Sant Julià de Lòria Creat: Actualitzat:

Els preus per allotjar-se a la futura residència universitària de l’antic hotel Pol de Sant Julià de Lòria podrien oscil·lar entre els 300 i els 500 euros al mes per persona. Aquestes són les conclusions principals a què ha arribat l’estudi sobre la necessitat de l’equipament que la Universitat d’Andorra ha enviat al comú lauredià. Segons va explicar ahir el cònsol major, Cerni Cairat, el centre universitari va elaborar una enquesta amb una mostra d’una seixantena d’estudiants i “la immensa majoria” van manifestar que cal una infraestructura com aquesta a l’UdA.

“Aquesta era una informació bàsica per plantejar el projecte de residència universitària” Cerni Cairat, Cònsol major

La corporació continua treballant juntament amb l’UdA i el Govern per poder acabar de definir el projecte de residència universitària que es vol instal·lar a l’hotel Pol. De fet, l’UdA ja ha fet arribar un document amb les necessitats que considera que ha de tenir la infraestructura. “Aquesta era una informació bàsica per plantejar el projecte de residència universitària i, a partir d’aquí, anirem avançant amb el model d’obra i el de finançament, sense tancar la porta a concessionar l’obra i l’explotació a algun privat que hi pugui estar interessat”, va detallar el cònsol.

Xarxa de protecció

L’hotel Pol continua tancat i amb una xarxa per evitar possibles despreniments. L’edifici fa molts anys que està en desús i per això s’ha col·locat una xarxa de protecció. “No és la primera intervenció que s’hi fa per protegir la zona i nosaltres ara hem volgut tenir la tranquil·litat que si mai ha de passar alguna cosa, no generi cap risc, per això s’ha fet aquesta intervenció posant aquesta xarxa de protecció”, va destacar el dirigent de la parròquia.

“Teníem una societat que estava disposada a costes seves de muntar-hi una residència” Josep Majoral, Conseller de la minoria

L’oposició valora satisfactòriament que a l’hotel Pol acabi convertint-se en una residència. Josep Majoral va recordar que la seva formació ja havia començat a treballar en un projecte de residència: “Nosaltres teníem una societat que estava disposada a costes seves de muntar-hi una residència universitària i la nostra evolució hauria estat cap aquí, ho teníem molt clar i concretat, faltava la part administrativa, però era un projecte que teníem claríssim.” La proposta d’aquesta societat preveia un preu d’uns 1.700 euros al mes pel lloguer d’una habitació a la residència universitària.

El comú, l'UdA i el govern continuen treballant en el projecte

D’altra banda, el comú ha obert diversos concursos públics per poder portar a terme els treballs de substitució d’un tram de xarxa d’aigua potable a la urbanització Costa de Nagol, al carrer del Trillà i la carretera de Certers, on s’han detectat algunes pèrdues.