Ordino homenatja Lourdes Pons per la dedicació desinteressada a la parròquia

El comú d'Ordino ha homenatjat Lourdes Pons, en reconeixement a la seva trajectòria i dedicació desinteressada a la cultura de la parròquia. "Pons ha estat una figura clau en la promoció i preservació de les tradicions culturals d'Ordino", recull el comunicat de l'administració parroquial.

Lourdes Pons ha participat activament en nombroses activitats culturals, com les celebracions del Corpus, les processons de Setmana Santa, representacions teatrals i la música, col·laborant en composicions amb el Mestre Antoni Font. També ha contribuït a esdeveniments com el concert de Nadal i les Caramelles i continua participant en activitats com les sardanes.

Lourdes Pons durant el seu homenatgeComú d'Ordino

La seva professió de mestra pa va a portar a organitzar activitats d'estiu per als infants de la parròquia, "fomentant l'arrelament de les tradicions entre les noves generacions". La cònsol major, Maria del Mar Coma, ha destacat que la seva "estima pels més menuts ha seguit ben viva amb la transmissió de coneixement i saber fer de la nostra cultura".