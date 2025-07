L'aparcament del Falgueró compta amb 289 places disponibles

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El comú d'Escaldes-Engordany ha obert parcialment el pàrquing del Falgueró, amb les quatre primeres plantes de l'aparcament, que suposen 289 places disponibles per deixar el cotxe. Des de l'administració parroquial recorden que les obres no han finalitzat, però han decidit obrir de manera parcial, per "facilitar l'aparcament en una zona molt mancada de zones d'estacionament", i molt "sensible", especialment pels serveis de l'hospital i la sala de vetlles, que es troben molt a prop.

Places de pàrquing a l'aparcament del FalgueróFernando Galindo

La cinquena i última planta es mantindran tancada, i la zona de la terrassa, on s'hi ha d'instal·lar les pistes de tennis i una zona enjardinada. Segons el comú està previst que "en un termini breu de temps" es pugui obrir la darrera planta i, després, acabar la part de dalt. Un cop finalitzades les reformes, es disposaran de 350 places d'aparcament, més del doble de les que hi havia abans (140).